Кызыл, , 13:22 — REGNUM В Туве началась контрактация объектов на 2020 год в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве строительства республики, за год предполагается ввести более 138 новых квартир для участников программы. Всего же в этом году необходимо обеспечить жильем 139 сирот.

По данным министерства, на 84 квартир подрядчики уже определены, по 58 квартирам контракты заключены, по 36 на стадии заключения контрактов, некоторые уже приступили к строительству. В число законтрактованных вошло малоэтажное жильё, расположенное главным образом на территории сельских поселений. По 8 квартир предстоит сдать в Тес-Хемском, Эрзинском, Каа-Хемском и Кызылском районах, по 6 — Сут-Хольском и Бай-Тайгинском районах, по 4 — в Овюре, Чаа-Холе, Чеди-Холе, Монгун-Тайге, Барун-Хемчике и г. Ак-Довурак, по 2 — в Тоджинском, Тере-Хольском районах.

Беспокойство специалистов вызывает строительство многоэтажных домов в Кызыле, где для сирот отведено 25% помещений, или 36 квартир. Объекты уже дважды выставлялись на торги, но оба раза они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. Минстрой выставляет оба дома на торги в третий раз.

Отсутствие интереса у строительных компаний к заказам на «многоквартирники» некоторые эксперты объясняют введением в России 25-процентной квоты на квартиры для сирот в новостройках. По логике авторов этой нормы, для быстрейшей социализации сирот нужно селить вперемешку с полными семьями. В противном случае, если весь дом будет отдан только им, он превратится в тот же интернат. Кроме того, данное правило подразумевает повышение качества строительства, считают разработчика закона.

Но на практике благие намерения обернулись резким снижением интереса со стороны строительных фирм к домам с сиротской квотой. По их мнению, продажа квартир в них будет затруднена. С такой проблемой уже столкнулись многие регионы. Кроме того, норма с квотированием социального жилья поставила на грань срыва программы строительства льготного жилья в ряде регионов, включая Туву.

Глава республики Шолбан Кара-оол на недавнем селекторе с федеральным правительством выступил с инициативой об отмене данного ограничения. По его словам, возможности строительного комплекса республики позволяют вводить в год по 2, максимум 3 многоквартирных дома. При этом сегодня в очереди на жилье стоит 4740 детей-сирот.

«Даже если мы будем строить втрое больше, то при соблюдении квоты им придется ждать своей очереди лет по 50», — заявил Шолбан Кара-оол.

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