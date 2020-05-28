Рязань, , 13:22 — REGNUM Более 850 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на реализацию проекта «Чистая вода» в Рязанской области. Об этом рассказал министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Устинов, сообщили 28 мая в пресс-службе Рязанской областной думы.

Министр представил доклад о реализации проекта «Чистая вода» на заседании регионального парламента. Целью программы является обеспечение до конца 2024 года качественной водой не менее 94,3% населения. Это будет сделано благодаря реконструкции и модернизации крупных объектов водоснабжения, на эти цели из федерального бюджета направят свыше 850 млн рублей. Уже проведена инвентаризация всех систем и источников водоснабжения, выбраны объекты для включения в адресную подпрограмму «Повышение качества водоснабжения» региональной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

За счёт областных и муниципальных средств в 2018 — 2019 годах дополнительно построено 11 станций водоподготовки. А в 2019 году в рязанском Кораблино были построены четыре станции очистки воды.