Краснодар, , 13:17 — REGNUM Детские здравницы Краснодарского края пока останутся закрытыми — детей принимать здесь не готовы. Об этом 28 мая в своём сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в свом телегра-канале.

«С 1 июня детские лагеря или санатории открыты не будут. Отправка детей на оздоровления из других регионов пока невозможна», — сообщил губернатор.

Он также добавил, что в ближайшее время будут определены дополнительно предприятия курортной сферы, которые смогут возобновить работу с 7 июня.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июня на Кубани заработает около 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию, принимать они будут гостей исключительно по путёвкам.

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