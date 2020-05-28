Москва, , 13:17 — REGNUM Кремль обратиться в Министерство здравоохранения России по вопросу смертности медицинских работников от COVID-19. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал публикацию некоторых СМИ, которые утверждают о якобы высокой смертности среди российских медиков. «Насколько мне известно, это не так», — сказал Песков.

Напомним, 27 мая в Минздраве России подтвердили смерть 101 медика с коронавирусом. Кроме официального перечня запущен проект «Список памяти», в который свободно вносятся имена врачей предположительно умерших от COVID-19.

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