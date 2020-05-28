Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM По состоянию на 28 мая в Свердловской области выздоровели еще 127 человек, которые ранее переболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Теперь в регионе подтверждено 1827 случаев выздоровление пациентов, переболевших COVID-19.

Лечение продолжают 60 пациентов в тяжёлом состоянии (42 из них — в реанимации, включая 17 — на искусственной вентиляции лёгких), 138 пациентов — в средней тяжести. Сколько пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 4693 случая выявления коронавируса.