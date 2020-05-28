Волгоград, , 13:08 — REGNUM Аварийными признаны три многоквартирных дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Принято решение об их сносе, сообщили 28 мая в пресс-службе региональной инспекции госжилнадзора.

Специализированная организация провела инженерные изыскания домов №№ 9, 11 и 18 на улице Брасовской. Эксперты пришли к выводу, что в этих многоквартирных домах проведение капитального ремонта нецелесообразно. По итогам обследования межведомственная комиссия приняла решение о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу.

В краткосрочном плане 2020 года капремонт проведут на 551 объекте Волгограда.