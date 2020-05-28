Краснодар, , 13:05 — REGNUM Около 200 санаториев смогут начать работу на территории Краснодарского края с 1 июня. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

Кондратьев, в частности, сообщил, что тенденция по превышению суточного числа выздоровевших над числом заразившихся сохраняется, поэтому решение открыть с 1 июня ряд санаториев остаётся в силе.

«Открываем санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию. Не только в прибрежных городах, но и в Апшеронске, Славянском районе, Краснодаре. Всего — порядка 200. Все они обязаны строго соблюдать все регламенты Роспотребнадзора», — написал Кондратьев.

Он также добавил, что санатории должны организовать трансфер гостей, контролировать их перемещение и информировать обо всех приезжающих местную администрацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для въезда в санаторий на Кубани туристов обязали иметь при себе документ, удостоверяющий личность, путёвку или курсовку, номер брони или ваучер; санаторно-курортную карту, полис ОМС; справку (заключение) об отрицательном результате на коронавирус, которая получена не позднее, чем за двое суток до выезда в санаторий. Также необходимо предоставить подтверждение отсутствия контактов с зараженными коронавирусом в течение 14 дней до даты заезда в санаторий.

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