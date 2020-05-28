Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Многие жители России не желают изучать информацию о распространении коронавируса. Об этом 28 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал результаты социологического опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором более 30% респондентов заявили, что не верят в опасность распространения коронавируса.

«Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», — сказал Песков. Он пожелал внимательнее относится к официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая РБК опубликовало результаты опроса ВШЭ, показывающие отношение российских граждан к распространению коронавируса. 23,2% опрошенных отметили, что пандемии не существует.

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