Владикавказ, , 13:02 — REGNUM В Северной Осетии группа лиц организовала преступную организацию, в которую вовлекла около тысячи местных жителей. Злоумышленники, именуя свою группу Верховный Совет Осетинской АССР, раздавали удостоверения личности гражданина СССР и свидетельства совладельцев земли СССР, передает ГТРК «Алания».

Вовлекая в свою организацию новых членов из числа жителей РСО-Алании, мошенники предлагали им всевозможные блага, в том числе освобождение от уплаты налогов и оплаты услуг ЖКХ, начисление надбавок к пенсии, а также обещали выплатить населению компенсации по вкладам в банке, открытым до 1991 года.

По данным МВД по региону, жителям РСО-Алании предлагалось заплатить за удостоверения личности гражданина СССР госпошлину в размере 300 рублей. За время существования преступники обманули около 1000 человек, а полученные деньги присвоили. При обыске была изъята документация, в том числе «книги учета лиц, которым выдавались фальшивые документы, бланки временных удостоверений и свидетельств».

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Устанавливаются лица, которых удалось обмануть злоумышленникам.