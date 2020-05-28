Томск, 28 мая 2020, 13:01 — REGNUM Жители Томской области могут сообщить о контакте с больным COVID-19 на горячую линию облздрава. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в администрации региона.
Также по телефонам горячей линии можно узнать, что делать в случае контакта с заражённым коронавирусом.
Звонки на номера (3822) 516−616 и 8−800−350−8850 принимаются круглосуточно. На вопросы отвечают операторы регионального центра медицинской и фармацевтической информации.
С 12 марта на горячую линию поступило 86 209 обращений.
По словам директора регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светланы Малаховой, в последнее время поступают звонки с вопросами, что делать, если был контакт с заражённым коронавирусом.
Она уточнила, что операторы колл-центра фиксируют контакты звонившего, узнают место работы, а также спрашивают о наличии или отсутствии симптомов заболевания. Информация оперативно передается в региональное управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию по месту нахождения человека.
При необходимости операторы переключают обратившихся на профильные ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая в Томской области коронавирус выявлен у 622 человек.
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