Томск, , 13:01 — REGNUM Жители Томской области могут сообщить о контакте с больным COVID-19 на горячую линию облздрава. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в администрации региона.

Также по телефонам горячей линии можно узнать, что делать в случае контакта с заражённым коронавирусом.

Звонки на номера (3822) 516−616 и 8−800−350−8850 принимаются круглосуточно. На вопросы отвечают операторы регионального центра медицинской и фармацевтической информации.

С 12 марта на горячую линию поступило 86 209 обращений.

По словам директора регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светланы Малаховой, в последнее время поступают звонки с вопросами, что делать, если был контакт с заражённым коронавирусом.

Она уточнила, что операторы колл-центра фиксируют контакты звонившего, узнают место работы, а также спрашивают о наличии или отсутствии симптомов заболевания. Информация оперативно передается в региональное управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию по месту нахождения человека.

При необходимости операторы переключают обратившихся на профильные ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая в Томской области коронавирус выявлен у 622 человек.

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