Дамаск, , 13:06 — REGNUM За минувшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись более 60 беженцев. Об этом 28 мая сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, который опубликован на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 65 беженцев», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в данное число входит 20 женщин и 33 ребенка и что через пропускной пункт «Насиб» с территории Иордании в данный период беженцы в Сирию не возвращались.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что официальный представитель международной коалиции, возглавляемой США, полковник Майлс Каггинс III заявил, что военные продолжают сотрудничать с курдскими пешмерга.