Севастополь, , 13:02 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлён в Севастополе до 15 июня. Об этом 28 мая во время заседания оперативного штаба заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Режим повышенной готовности на территории города продолжает своё действие. Мы его не отменяем, потому что им регламентируется прежде всего особый порядок въезда. До 15 июня сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, спортивных и других подобных мероприятий, а также на посещение музеев, заповедников, лесов и парков», — отметил чиновник.

При этом, по его словам, при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора жителям города можно посещать парки и скверы, а также возобновить перевозки и экскурсии на катерах.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе зарегистрировано 161 человека выявили новую инфекцию.

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