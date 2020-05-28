Новосибирск, , 12:59 — REGNUM Новосибирская область направила иск в суд с требованием обратить в доход государства зарубежную недвижимость экс-заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ им. академика Мешалкина Евгения Покушалова.

Напомним, Евгений Покушалов в 2019 году был задержаны по делу о хищении более 1 млрд рублей при госзакупках. Недавно он был назначен советником председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и заместителем генерального директора Центра новых медицинских технологий по науке и развитию.

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«Коммерсантъ Новосибирск» со ссылкой начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павла Илыка сообщает, что иск подан в связи с тем, что Евгений Покушалов не представил доказательств законности происхождения двух квартир в Нью-Йорке общей стоимостью более 123 млн руб.