Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM Воспитанники Миллеровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Ростовской области переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 28 мая.

«В Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних находятся 17 детей. Заболели трое, остальные здоровы. Заболевшие находятся в терапевтическом отделении больницы. Состояние здоровья изолированных детей хорошее. Температуры и внешних проявлений заболевания нет. Заболевшим детям от четырёх до восьми лет», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в социальном учреждении в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом установлен карантин.

Ранее вспышка SARS-CoV-2 произошла в психоневрологических интернатах Сальска и Зверево.

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