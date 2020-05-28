Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Американская компания Ford оборудует внедорожники Ford Explorer для полиции программным обеспечением, которое поможет нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

ПО запрограммировано таким образом, чтобы временно повышать температуру в салоне на 133 градуса по Фаренгейту (56 градусов по Цельсию) — горячее, чем в Долине Смерти в самый жаркий день. Температура в машине повышается на 15 минут. Таким образом концентрация вирусов внутри автомобиля снизится более чем на 99%.

Компания Ford связалась с университетом штата Огайо, чтобы определить температурный диапазон и время, необходимое для уменьшения распространения COVID-19. Кроме того, компания провела испытания программного обеспечения на транспортных средствах, принадлежащих департаментам полиции Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Ранее стало известно, что компания Bentley внедрила 250 новых мер безопасности на своём британском заводе в Кру для того, чтобы начать выпуск продукции в условиях пандемии коронавируса.

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