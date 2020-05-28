Джакарта, , 12:55 — REGNUM Услугами по выдаче водительских прав, регистрационного номера транспортного средства в Индонезии нельзя будет воспользоваться до 29 июня 2020 года из-за эпидемии COVID-19, сообщает Kompas.

Эту информацию подтвердили в отделе по связям с общественностью полиции Индонезии.

Известно, что ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил провести широкомасштабную социализацию, в связи со снятием некоторых ограничений в разгар пандемии. Жители страны могут вернуться к своей деятельности, но при условии соблюдения санитарных норм. При этом правительство мобилизовало 340 000 сотрудников полиции и военных для контроля за применением санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по расширению прав и возможностей женщин и защите детей в Индонезии представило рекомендации для соблюдения протокола здоровья в школах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии рекомендуют сократить учебное время в школах до 4 часов