Воронеж, , 12:48 — REGNUM Рейд по проверке соблюдения масочного режима провели сотрудники полиции в Воронеже, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Рейды коснулись общественного транспорта — сотрудники полиции в ходе проверок также разъясняли правила соблюдения режима, необходимость использования индивидуальных средств защиты органов дыхания и рук.

Всего в ходе рейда было проверено 123 автобуса. Со 174 воронежцами провели профилактические беседы, также пассажирам было выдано 13 уведомлений. Полицейские составили девять административных материалов в отношении нарушителей, в том числе — в отношении четырёх водителей общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим в Воронежской области был введён в связи с пандемией коронавируса с 12 мая. Нарушителям режима грозит штраф до 30 тыс. рублей.