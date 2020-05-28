Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM Ростовский зоопарк подвёл итоги конкурса на имя верблюжонка. Его назвали Вениамин (Веня). Об этом ИА REGNUM сообщили в зоопарке 28 мая.

«Мы получили множество вариантов имён для нашего верблюда, но победило имя, которое происходит от древнееврейского и означает «любимый сын», — уточнили в зоопарке.

Как сообщало ИА REGNUM, верблюжонок появился на свет в зоопарке Ростова-на-Дону впервые за семь лет. Родителями стали пара верблюдов Шакито и Майя. Голосование на имя верблюжонку проходило в социальных сетях.

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