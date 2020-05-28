Астрахань, , 12:45 — REGNUM В Астраханской области в Володарском районе в посёлке Разино на реке Сарбай ночью 28 мая моторная лодка с пятью людьми врезалась в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В лодке находились пять человек: три женщины и двое мужчин. Предположительно, все они находились в состоянии алкогольного опьянения и отправились кататься по реке. Катер въехал в дерево.

Одна женщина скончалась на месте. Остальные четыре человека пострадали и были госпитализированы в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова.