Уфа, , 12:45 — REGNUM Зараженные коронавирусом студенты выявлены в общежитии Башкирского государственного университета. Об этом сообщали 28 мая заместитель премьер-министра правительства республики Фанур Ягафаров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, студенты-носители этой инфекции были доставлены в больницу. Инфекцию они переносят бессимптомно, в легкой форме. У них фиксируется удовлетворительное состояние. Контактные лица помещены в изолятор. А в здании общежития провели дезинфекцию.

Фанур Ягафаров также отметил, что в общежитиях учебных заведений Башкирии сейчас находятся 5163 человек. Среди них есть и 2493 иностранных студентов и 191 студент из других регионов России.

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