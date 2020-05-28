Киев, , 12:43 — REGNUM Прогноз о снижении до 13 июня новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине до 380 человек в сутки и возможности возникновения второй волны COVID-19 в случае быстрого выхода страны из-за этого с карантина дали украинские ученые.

Об этом 28 мая свидетельствуют данные исследования, проведенного межведомственная рабочая группа представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национальной академии медицинских наук Украины.

«Ожидается, что количество новых случаев после достижения пиковых медианных значений около 460 в сутки будет постепенно уменьшаться до медианного значения 380 случаев на начало июня», — говорится в исследовании.

При этом указывается, что это возможно при условии резких вспышек коронавируса, которые связаны с выявлением новых очагов инфекции или с увеличением социальной активности населения.

Также уточнятся, что динамки процесса развития эпидемии на Украине протекает по варианту с невыразительным пиком и постепенным её угасанием в результате вовремя введенного карантина.

Однако несмотря на то, что в ближайшие недели ученые предполагают продолжение такого угасания, «существуют риски второй волны эпидемии при форсированном увеличении социальной активности населения».

Кроме этого, сообщается, что эффективный коэффициент развития эпидемии был рассчитан путем обработки статистических данных развития эпидемии на Украине (наклоном кривой роста случаев, периодами удвоения с привлечением также данных зарубежных оценок для Украины и прямых измерений мобильности населения).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на Украине случаев заражения коронавирусом в настоящее время составляет более 22 тысяч человек с 669 летальными исходами от нового заболевания и 8 439 вылечившимися от COVID-9 пациентами.