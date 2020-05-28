Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Свердловской области странным образом высчитывают количество умерших больных COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если в Челябинской области и Пермском крае власти дают две цифры по смертям с COVID-19: от самой инфекции и от сопутствующих заболеваний, то в Свердловской области оперштаб даёт только цифру умерших от COVID-19. Какое количество больных инфекцией умерло по другим причинам, не сообщается.

Однако в Екатеринбурге ранее сообщалось, что такие смерти есть. Глава городского управления здравоохранением Денис Демидов заявлял, что ряд пациентов «умерли они не от коронавируса, но он у них был подтверждён». Отметим, что в Челябинской области насчитывается 20 таких смертей, в Пермском крае — 31.

В свердловском оперштабе в ответ на просьбу огласить цифру данных смертей отвечают: «В официальную сводку включаются случаи смерти, когда экспертами сделан вывод о том, что коронавирус оказал прямое влияние на течение и исход болезни. С неофициальными данными и с выводами, не подкрепленными экспертными заключениями, оперштаб региона не работает».

В минздраве Свердловской области сообщают, что действуют на основании федеральных норм.

«При выборе причины смерти, медицинские работники руководствуются правилами «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра» (далее — МКБ-10), а также, в случаях новой коронавирусной инфекции COVID-19, «Международными методическими рекомендациями по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти». Информация по формулированию заключительного клинического диагноза и кодированию статистической информации содержится в 6 версии Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», размещенных на сайте Минздрава России», — заявил пресс-секретарь облминздрава Константин Шестаков в комментарии в Facebook.

Заметим, что умолчание таких смертей приводит к неприятным последствиям. В официальной федеральной статистике сообщают, что в регионе по состоянию на 28 мая 2020 года подтверждено 2843 «активных больных». Эта цифра получается, если вычесть из общей цифры заражений (4693) цифру выздоровевших (1827), а также цифру смертей от COVID-19 (23).

Однако если в регионе есть хотя бы одна смерть больного с COVID-19 от сопутствующего заболевания, то получается, что среди «активных больных» есть мертвые.

«Часть уже умерших считается «активными» («больными в настоящее время»). Так? То есть, умершие считаются пока еще больными. Это интересный госстандарт, — пишет журналист Николай Курилов в Facebook. — То есть, люди умерли, но в официальной статистике они живы».