Джакарта, 28 мая 2020, 12:38 — REGNUM Министерство по расширению прав и возможностей женщин и защите детей в Индонезии представило рекомендации для соблюдения протокола здоровья в школах, сообщает Kompas.
«Мы рекомендуем отменить перерывы и сократить учебное время до 4 часов в день», — говорится в заявлении министерства по расширению прав и возможностей женщин и защите детей.
Цель этой программы — предотвратить массовое скопление детей при входе и выходе из школы.
Другая рекомендация заключается в том, чтобы время начала занятий между классами отличалось, чтобы дети не стекались в школу к одному часу.
Кроме того, школы должны расширить возможности для мытья рук, чтобы избежать очередей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве образования и культуры Индонезии заявили, что открытие школ в стране связано с эпидемиологической обстановкой.
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