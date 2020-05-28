Джакарта, , 12:38 — REGNUM Министерство по расширению прав и возможностей женщин и защите детей в Индонезии представило рекомендации для соблюдения протокола здоровья в школах, сообщает Kompas.

«Мы рекомендуем отменить перерывы и сократить учебное время до 4 часов в день», — говорится в заявлении министерства по расширению прав и возможностей женщин и защите детей.

Цель этой программы — предотвратить массовое скопление детей при входе и выходе из школы.

Другая рекомендация заключается в том, чтобы время начала занятий между классами отличалось, чтобы дети не стекались в школу к одному часу.

Кроме того, школы должны расширить возможности для мытья рук, чтобы избежать очередей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве образования и культуры Индонезии заявили, что открытие школ в стране связано с эпидемиологической обстановкой.

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