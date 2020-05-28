Салехард, , 12:36 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Причём 42 новых случая инфекции зафиксированы в населённых пунктах, в основном, в Новом Уренгое и Салехарде.

За весь период пандемии в ЯНАО на 28 мая подтверждено 2 252 случая заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 868 человек, семеро пациентов с COVID-19 скончались.