Мадрид, , 12:33 — REGNUM В Испании продолжат использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19, несмотря на заявления ВОЗ о потенциальном вреде от препарата. Об этом 28 мая пишет газета Pais.

Как сообщили в испанском агентстве по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (AEMPS), соответствующее расследование ВОЗ не позволяет получить убедительных доказательств, поскольку существует много факторов, влияющих на эти исследования, которые могут сделать так, что они будут не совсем достоверными.

На сегодняшний день в Испании проводятся 15 клинических исследований гидроксихлорохина. Кроме того, почти во всех больницах проводятся обсервационные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19. При этом он отметил, что оба лекарства по-прежнему считаются безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией.

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