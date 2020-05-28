Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Власти Стокгольмского региона планируют снести полевой госпиталь, расположенный в Эльвшё. Причиной свертывания военно-полевого госпиталя, возведенного в апреле этого года в связи с нарастанием страха того, что гражданская система здравоохранения Швеции не справится с уровнем госпитализации, стал тот факт, что со времени его запуска к медикам в Эльвшё не поступил ни один пациент. Теперь столичные городские власти считают, что опасность миновала. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Expressen.

Напомним, что полевой госпиталь в Эльвшё был построен с целью облегчения системы здравоохранения Швеции в столичном округе, когда медики работали на пределе, а пациенты продолжали поступать. Ситуация обострилась настолько, что в конце марта было принято решение о строительстве полевого палаточного сооружения для поддержания уровня госпитализации.

К счастью, по данным журналистов Expressen, до сих пор в Эльвшё не поступило ни одного пациента. Поэтому городские власти рассматривают возможность свернуть госпиталь и освободить арендуемое место.

«Данный вопрос уже давно находится на рассмотрении», — прокомментировал Эрик Берглунд, сотрудник пресс-службы столичных властей.