Москва, , 12:31 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (90%) не принимает никакие препараты для профилактики коронавируса, пьют лекарства лишь 10%, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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Также большинство граждан (89%) не прибегают для профилактики коронавируса к средствам народной медицины. Их практикуют только 11% опрошенных.

Больше всего народной медицине по профилактике коронавируса доверяют люди 15−24 лет и старше 55 лет — по 15%. В целом используют лекарства в качестве профилактики различных заболеваний 74% граждан.

Опрос проведен 8−14 мая 2020 года в городах России с населением более 10 тыс. человек. Опрошены граждане старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в основном за последние полгода граждане России болели ОРВИ (54%).

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