Черкесск, , 12:29 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии примут решение о послаблении режима самоизоляции лишь после того, как будут соответствовать всем условиям три критерия. Среди них обеспеченность коечным фондом, количество проводимых тестов и степень распространения заболевания. Такая информация прозвучала в ходе заседания республиканского оперативного штаба 27 мая.

Как доложили глава минздрава КЧР Казим Шаманов и главный санитарный врач республики Сергей Бескактов, по первым двум критериям республика укладывается в установленные нормативы. А вот по третьему — ситуация в регионе пока не такая благополучная.

Как отметил Бескакотов, выявляемость случаев коронавируса в Карачаево-Черкесии по-прежнему растет, несмотря на то, что в последние дни наметилась относительная стабилизация.

Оперативный штаб внимательно отслеживает динамику по этим трем критериям, говорится в сообщении пресс-службы главы республики. Решение о послаблении режима самоизоляции после 1 июня будет принято только в случае соответствия всех трех критериев нормативам.