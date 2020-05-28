Стокгольм, , 12:41 — REGNUM Государственное управление социальной защиты населения Швеции представило доклад, в котором исследователи проанализировали время нахождения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в медицинских учреждениях. Помимо прочего, выяснилось, что каждый пятый пациент (ровно 20%), получающий помощь медиков скончался от COVID-19. Об этом 27 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Данные, содержащиеся в докладе Государственного управления социальной защиты населения Швеции, основаны на информации, поступившей из 15 регионов страны. В исследование вошли те пациенты, образцы анализов которых показали положительный результат на коронавирус. Пробы были взяты в период с 14 марта по 15 апреля 2020 года

Так, среднее время лечения одного пациента в медицинском учреждении составило 7 дней. Для тех пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме и нуждались в помощи медиков в реанимационных палатах интенсивной терапии, время лечения составило 20 дней. В течение времени проведения исследования статистический массив охватывал 4 487 пациентов. Из них 12% прошли курс лечения в реанимационных отделениях.

Специалисты с сожалением констатировали, что из 4 487 человек, попавших в статистическую выборку по 15 регионам Швеции, 20% скончались. Уровень смертности для пациентов в реанимационных отделениях в 1,5 раза выше, — инфекция оказалась смертельной для 35% госпитализированных пациентов.