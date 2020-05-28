Владимир, , 12:24 — REGNUM Во Владимирской области к 28 мая зарегистрировано 18 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным областного правительства.

За последние сутки был подтверждён один летальный случай.

Всего в регионе зарегистрировано 2495 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 486 пациентов были выписаны после выздоровления, в том числе 60 человек — за последние сутки. Наличие свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 составило 64,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом