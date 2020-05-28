Москва, , 12:22 — REGNUM В Москве днём 28 мая индекс самоизоляции оказался на уровне 1,8 баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Этот результат соответствует худей категории рейтинга и соответствует статусу «На улице очень много людей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вводятся послабления режима самоизоляции, и с 1 июня будет разрешено гулять на улице. Об этом на встрече с президентом рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Для того, чтобы улицы не наполнились людьми, предложено ввести график прогулок.