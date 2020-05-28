Иваново, , 12:21 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 28 мая.

«По состоянию на 28 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1745 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 59 диагнозов», — говорится в сообщении.

Также в регионе выздоровели 646 пациентов с ранее выявленным заражением. 18 человек с положительными тестами на коронавирус скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

В регионе введено обязательное тестирование на коронавирус всех пациентов с пневмонией — с 4 марта, а также пациентов с ОРВИ — с 16 апреля. За этот период при тестировании пациентов с ОРВИ подтверждено 766 положительных тестов на коронавирус, в том числе пять за последние сутки, число COVID-положительных пневмоний достигло 482.