Чита, , 12:21 — REGNUM В мобильном приложении «Госуслуги СТОП коронавирус» и на интернет-портале госуслуг доработан перечень причин для выхода из дома, которые можно выбрать при оформлении цифрового пропуска. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. В официальном сообщении подчёркивается, что новшества введены Минкомсвязью России в соответствии с запросом от министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

«Причины выхода в постановлении губернатора Забайкальского края от 27 мая 2020 года № 60 «Об оформлении и использовании цифровых пропусков в Забайкальском крае», пункты в мобильном приложении и на портале госуслуг, а также начавших действовать с 28 мая SMS-пропусках для граждан, не имевших ранее технической возможности оформления цифровых пропусков из-за отсутствия доступа в сеть интернет, приведены к единому виду», — пояснил замминистра краевого министерства ЖКХ по цифровизации и связи Евгений Самойлов.

Теперь для регистрации выхода из дома можно выбрать следующие причины: следование к лежачим тяжелобольным близким родственникам для ухода за ними на дому; следование до садового, огородного земельного участка и обратно; прогулка на улице с детьми, исключая посещение мест массового пребывания людей; велосипедная прогулка; индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе; посещение больницы или поликлиники; поездка по личным и семейным делам; выход для волонтерской деятельности; передвижение со служебным удостоверением. У каждой причины выхода из дома имеется свой срок действия (минимально 1 час, а максимально 24 часа).

Как уже сообщало ИА REGNUM, электронные пропуска в Забайкалье были введены со 2 мая. Для того, чтобы подтвердить законность своего нахождения вне места проживания (пребывания) с помощью цифровых пропусков, гражданам необходимо заполнить и направить соответствующее заявление на единый портал Госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» (доступно для смартфонов Android и iOS). После этого на экране устройства отобразится временный цифровой пропуск в виде QR-кода и 16-значного номера.

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