Томск, , 12:20 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 мая в региональной администрации.

12 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ, пять — с пневмонией. У десяти человек симптомов заболевания нет, они остаются дома под медицинским наблюдением.

17 человек контактировали с теми, у кого коронавирус был выявлен ранее. По десяти случаям идёт эпидемиологическое расследование.

За сутки в Томской области список выздоровевших пополнился на 14 человек.

Один пациент с коронавирусом скончался. По данным региональных властей, мужчина старше 80 лет поступил в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии с внебольничной двусторонней пневмонией, был подключен к ИВЛ. Также у пациента имелось хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Всего в Томской области по состоянию на 28 мая коронавирус выявлен у 622 человек. 237 человек уже выздоровели. За весь период в регионе скончались 11 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 мая в Томской области коронавирус был выявлен у 595 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлен 31 новый носитель коронавируса