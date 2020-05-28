Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по организации мероприятий Года памяти и славы, которые предполагается провести 24 июня. Речь об этом шла на заседании областного правительства 28 мая.

«Акцентирую ваше внимание на решении, озвученном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны состоится 24 июня. Это исторически значимый для страны день — 75 лет назад именно 24 июня 1945 года состоялся легендарный парад победителей на Красной площади в Москве», — обратился глава региона к членам правительства.

Работу будет курировать вице-губернатор Сергей Бидонько. Ему поручено во взаимодействии с Центральным военным округом, правоохранительными органами, муниципалитетами, общественными организациями проработать вопросы, связанные с проведением парадов в Свердловской области, организацией мероприятий, приуроченных к ним.

Особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения общественного здоровья и безопасности людей.