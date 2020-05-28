Владимир, , 12:19 — REGNUM Во Владимирской области 28 мая выявили 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них десять случаев подтверждено во Владимире, девять — в Собинке, восемь — в Коврове, семь — в Петушках, шесть — в Гусь-Хрустальном, пять — в Александрове, по четыре — в Муроме и Юрьеве-Польском, по три — в Гороховце и Судогде, два — в Вязниках.

Всего в области зарегистрировано 2495 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: 503 — во Владимире, 376 — в Петушках, 344 — в Гусь-Хрустальном, 227 — в Александрове, 215 — в Муроме, 214 — в Коврове, 106 — в Кольчугино, 86 — в Собинке, 76 — в Судогде, 64 — в Юрьеве-Польском, 63 — в Киржаче, 62 — в Вязниках, по 40 — в Камешково и Меленках, 38 — в Суздале, 24 — в Радужном, девять — в Гороховце, восемь — в Красной Горбатке.

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