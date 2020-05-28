Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) приземлился вывозной рейс из Ташкента. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, Boeing 757 с пассажирами приняли в 11:23 мск, передаёт ИА REGNUM.

Как уточнили в региональном пресс-центре, в «Платове» встретят 33 пассажира вывозного рейса.

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая в Ростове-на-Дону встретили 44 пассажира вывозного рейса из Индии. Большинство жителей российских регионов были отправлены на самоизоляцию по месту жительства, в обсерватор помещены девять человек.

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