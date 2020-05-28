Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия. Об этом заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
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Учёный пояснил, что коронавирус не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени: от суток до трёх на поверхностях остаются следы его деятельности, при этом сам вирус нежизнеспособен. Поэтому ношение перчаток становится не только бесполезным, но и вредным.
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Он также добавил, что любые перчатки портят кожу, которая является защитным механизмом человека, частью врождённого иммунного ответа, могут возникнуть дерматиты. А это дополнительный риск заразиться коронавирусом. То же касается и антисептиков, которые уничтожают полезную микрофлору. По словам учёного, «кожа защищает гораздо лучше перчаток».
Что касается масок, то они также могут быстро превратиться из защитного средства в средство распространения инфекции. Зверев указал на необходимость надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, а вот на улице маска «не просто бесполезна, а наносит вред».
Зверев предупредил, что масочно-перчаточный режим может привести к росту таких заболеваний, как эмфизема лёгких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле-мае в рамках борьбы с распространением коронавируса регионы России начали вводить обязательное ношение защитных масок в общественных местах — транспорте, магазинах, местах массового скопления людей. Всего такой режим был введён в более чем 50 субъектах РФ.