Симферополь, , 12:16 — REGNUM Среди крымчан, у которых за последние сутки подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию, оказались рабочий дорожно-строительной компании в Симферополе и сотрудник винодельческого предприятия «Массандра». Об этом 28 мая во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«Из шести выявленных случаев, три в Сакском районе. Все трое были госпитализированы ранее с диагнозом «внегоспитальная пневмония», обследованы на новую инфекцию и по результатам положительных тестов госпитализированы в условия инфекционного стационара. Четвёртый случай — Симферопольский район, пациент работает в Ялте, в «ПАО «Массандра» — контакт по ранее подтверждённому случаю. Госпитализирован в седьмую горбольницу Симферополя. Пятый случай — в Черноморском районе, обратился в Сакскую ЦРБ, был госпитализирован с внегоспитальной пневмонией. Шестой случай — это контактный житель в Симферополе, рабочий дорожно-строительной компании», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию ещё у шести граждан. Всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтвержден 361 положительный тест на новую инфекцию.

Читайте также: Крымские депутаты избавляются от легендарной «Массандры»

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму выявили ещё шесть новых носителей SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Севастополе выявили ещё одного носителя коронавируса