Симферополь, 28 мая 2020, 12:16 — REGNUM Среди крымчан, у которых за последние сутки подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию, оказались рабочий дорожно-строительной компании в Симферополе и сотрудник винодельческого предприятия «Массандра». Об этом 28 мая во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию ещё у шести граждан. Всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтвержден 361 положительный тест на новую инфекцию.
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