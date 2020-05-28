Пенза, , 12:19 — REGNUM Консультативно-диагностический центр Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова с 28 мая возобновляет плановый прием детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участковые педиатры вести прием будут по предварительной записи с соблюдением обязательных профилактических и ограничительных мероприятий. Так, войти в медицинское учреждение смогут как врачи, так и посетители только при наличии защитных масок. Со слов главного врача больницы Максима Баженова, на входе организован фильтр и прием пациентов осуществляется только при отсутствии у них признаков ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 28 мая зафиксировано 2066 носителей коронавирусной инфекции.