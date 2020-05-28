Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростовской области специалисты лабораторий провели более 4,6 тыс. тестов на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая.

За сутки проведено 4 тыс. 607 тестов. За весь период проведено более 114,5 тыс. тестов. В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 98,1.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили почти 4,3 тыс. жителей Ростовской области. Скончались 35 человек. За сутки выявлено 154 случая заражения SARS-CoV-2.

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