Курск, , 12:09 — REGNUM В Курской области 28 мая число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло десяти. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной администрации.

От тяжелой вирусной пневмонии, вызванная COVID-19, скончалась 61-летняя женщина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая всего в регионе зарегистрировано 2787 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Проведено 51 тыс. 333 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе 1637 — за последние сутки.

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