Чита, , 12:05 — REGNUM Бригада квалифицированных медиков, прибывшая в Забайкалье из Москвы, уже приступила к работе. Как сообщает сегодня, 28 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, им предстоит изучить возможности региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Вы — большие профессионалы, можете поделиться опытом с региональными коллегами. Прошу обратить особое внимание на людей с онкологическими заболеваниями. Их жизни, в связи с заражением коронавирусом, находятся под определенным риском», — отметил в ходе встречи с гостями губернатор Забайкалье Александр Осипов.

Как пояснил врач-анестезиолог Павел Карпов, прежде всего столичные специалисты намерены провести осмотр больных и обсудить с забайкальскими коллегами тактики лечебных процессов. Также планируется изучить, каким может быть дальнейшее развитие ситуации по борьбе с коронавирусом.

«По сравнению с другими субъектами страны, ситуация в Забайкалье отличается географическим расположением, рассредоточенностью населения на большой площади края, что также определяет распространение вируса в регионе», — отметил Павел Карпов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бригада шести из шести квалифицированных врачей (хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиолог-реаниматологи и реанимационная медсестра) была направлена в двухнедельную забайкальскую командировку по поручению президента России Владимира Путина. Все они обладают большим опытом работы в федеральных госпиталях и будут работать в моностационаре на базе первой городской больницы Читы.

Также в Забайкалье с 27 мая работает главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, она уже провела ряд встреч с коллегами из регионального ведомства, видеоселекторное совещание с руководителями моностационаров.

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