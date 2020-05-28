Орел, , 12:04 — REGNUM Двое пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Орловской области за последние сутки. Об этом сообщается в сводке, опубликованной сайтом стопкоронавирус. рф от 28 мая. Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 18.

В регионе за последние сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, 47 человек выписаны с выздоровлением.

В общей сложности с 24 марта по 28 мая в Орловской области подтверждено 2 тыс. 082 случая заражения, 1046 человек выздоровели.

По данным регионального оперативного штаба, больше всего случаев заражения — 844 приходится на Орёл, 294 носителя коронавируса выявлено в Мценске и в Мценском районе, 187 — в Орловском районе.