Вильнюс, , 12:06 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Литвы увеличилось до 1656. Об этом 28 мая сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с новым заболеванием.

Также отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране было подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, сообщается, что число летальных исходов от COVID-19 за минувшие сутки не изменилось и по-прежнему составляет 68 человек. При этом уточняется, что 1193 пациента в стране выздоровели от COVID-19 и что за сутки было проведено 6750 тестов на коронавирус, а за все время — 287 982.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии достигло 24538.