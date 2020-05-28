Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM Летняя оздоровительная кампания в 2020 году в Бурятии по плану стартует 1 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в настоящее время в лагерях активно готовятся к открытию.

Однако, по словам главного санитарного врача региона Сергея Ханхареева, учреждения должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Заявки к настоящему моменту подали 13 лагерей, в том числе две палаточные. Решение об их открытии будет принимать штаб.

По условиям, работники лагеря и дети должны заезжать и выезжать из мест отдыха одновременно. Отряды должны быть заполнены не более чем наполовину, а помещения должны быть такого размера, чтобы обеспечить полутораметровую дистанцию между детьми. При этом выходить за пределы лагеря работникам запрещено.

«Обязательные условия при заезде: термометрия, наличие документов о состоянии здоровья, в том числе справка об отсутствии контакта с инфекционными больными и больными COVID-19», — отметили в штабе, добавив, что температуру у детей и работников будут проверять каждый день.

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