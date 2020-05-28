Курган, , 11:57 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено трое зараженных новым коронавирусом жителей региона. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Один из случаев — завозной из ЯНАО, остальные — контактные и выявлены у жителей Варгашей, Кургана и Сафакулевского района.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 мая зарегистрировано 202 случая заражения SARS-CoV-2. Из них вылечились 92 человека, одна пациентка с COVID-19 скончалась.