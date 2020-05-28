Ставрополь, , 11:57 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за минувшие сутки умерли 32 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число летальных исходов в округе достигло 313. Такую информацию предоставили 28 мая в федеральном оперативном штабе.

Самое большое число смертей зафиксировано за все время в Дагестане — 151. В Ингушетии умерли 50 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, в Ставропольском крае — 43, в Северной Осетии — 37, В Кабардино-Балкарии — 14, Чечне — 13 и Карачаево-Черкесии — пять.

За все время наблюдения в СКФО выявили 16 240 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших составило 9631 или 59%. Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество случаев выздоровления отмечено в Дагестане — здесь вылечились от COVID-19 уже 96% пациентов.