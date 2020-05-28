Кабул, , 11:58 — REGNUM За последние сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Афганистана составило 580 человек. Об этом 28 мая сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По информации замглавы минздрава страны Вахида Маджру, теперь общее число заражённых в стране составляет 13 036 человек.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в Афганистане от COVID-19 скончались 8 человека и теперь общее число летальных исходов стало 235. При этом уточняется, что в стране 1 209 пациентов с начала пандемии вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией на территории Эстонии за минувшие сутки возросло на 11 и теперь составляет 1851.