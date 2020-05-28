Астрахань, , 11:51 — REGNUM В Астраханской области официально подтверждены смерти пациентов с COVID-19, один из которых скончался 8 мая, другой — 26 мая. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Женщина 1947 года рождения была госпитализирована 7 мая в Городскую клиническую больницу № 3 имени С.М. Кирова с двусторонней пневмонией, тест на коронавирус был отрицательным. 8 мая она скончалась, а заражение коронавирусом было подтверждено при патологоанатомическом исследовании. 27 мая её внесли в федеральный регистр умерших.

26 мая скончался один из постояльцев дома престарелых, мужчина 1954 года рождения. 17 мая он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 3 имени С. М. Кирова с инсультом. 21 мая, после получения информации о новом очаге заражения на улице Безжонова, пациента перевели в Александро-Мариинскую ОКБ. Анализ показал положительный результат. С учётом сопутствующего заболевания, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Всего на территории региона зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом